Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев обсудил с руководителем представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альбертом Зульхарнеевым вопрос расширения гуманитарного и образовательного сотрудничества.

По данным пресс-центра Минздрава, правительство РФ ежегодно выделяет квоты на бесплатное обучение граждан КР в ведущих российских университетах за счет федерального бюджета.

«Эта мера открывает дополнительные возможности для подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, а также способствует укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения страны. В этом году 70 студентов смогут пройти ординатуру и аспирантуру в ведущих медицинских учреждениях РФ по различным профилям», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили проведение в 2025 году миссий «Добро». Первая из них начнется уже 17 августа и предусматривает приезд в Кыргызстан специалистов «РЖД-Медицина» для проведения консультаций, хирургических операций, круглых столов и обучающих модулей.

В октябре планируется вторая миссия, в рамках которой мультидисциплинарная команда российских врачей будет работать над повышением потенциала преподавателей медицинских вузов и колледжей республики.

Читайте по теме «Миссия Добро». Психологи и дефектолог из России помогут детям Кыргызстана

Особое внимание будет уделено вопросам диагностики и сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, ДЦП и синдромом Дауна, а также эффективному взаимодействию с родителями.

Эркин Чечейбаев подчеркнул стратегическую значимость такого взаимодействия. «Сегодня мы сделали важный шаг к расширению гуманитарного и образовательного сотрудничества. Программы Россотрудничества, такие как «Миссия Добро», помогут не только улучшить качество медицинской помощи, но и подготовить новое поколение специалистов. Мы намерены развивать это партнерство, делая акцент на долгосрочные кадровые решения», — отметил глава Минздрава КР.

Стороны подтвердили готовность к институционализации сотрудничества, развитию регулярных образовательных обменов, программ повышения квалификации, а также к целевой подготовке специалистов по наиболее востребованным медицинским профилям.