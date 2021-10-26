Кыргызстану нужны законы о креативной экономике

«Креативная экономика позволит создать гибкую среду, адаптированную под мировые изменения», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg председатель наблюдательного совета Ассоциации креативных индустрий Данияр Аманалиев.

По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет в мире исчезнут 800 миллионов рабочих мест. А новых появится только 300 миллионов. Поэтому же сейчас нужно позаботиться о том, чем будут заниматься сегодняшние дети. Решить этот вопрос и призвана креативная экономика.

В свою очередь руководитель программы по поддержке инновационной политики Ольга Колдасова отметила, что в связи с динамикой роста креативной экономики в развитых странах мира возникает необходимость принятия законов и разработки подзаконных актов в этой сфере и в Кыргызстане. Уже разработана и ожидает подписания в ближайшие две недели концепция креативной экономики. Сейчас закон о парке креативных индустрий находится на стадии доработки в Министерстве экономики и коммерции. Прорабатывается несколько сценариев для кабинета министров.

«По одному из них предлагаемые нами меры стимулирования позволят к 2025-му за счет креативных отраслей создавать около 45 тысяч рабочих мест в год и достичь вклада в общий прирост ВВП в размере 220 миллиардов сомов. Разработка закона в случае его принятия предоставит такой регулятивный режим для зарождающихся новых направлений, который даст мощный толчок в их развитии и создаст предпосылки для добровольного выхода из тени», — добавила Ольга Колдасова.