В Национальном госпитале торжественно открыли памятник Исе Ахунбаеву. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, памятник установлен по инициативе президента Садыра Жапарова в честь 113-летия знаменитого хирурга.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в своем выступлении отметил заслуги Исы Ахунбаева в становлении и развитии хирургии и кардиохирургии в Кыргызстане. «Можно сказать, что Иса Коноевич Ахунбаев был первым во многом. Он является основоположником кардиохирургии Кыргызстана, был первым профессором и академиком, первым ректором КГМА, первым президентом Академии наук КР. В 1959 году провел первую в Центральной Азии операцию на сердце. Я уверен, что памятник выдающемуся хирургу будет вдохновлять его молодых коллег», — сказал он.

Фото пресс-центра Минздрава. Памятник Исе Ахунбаеву открыли в Национальном госпитале

Главврач Национального госпиталя Токтобай Маанаев заметил, что ранее на этом месте был другой памятник Исе Ахунбаеву, который устанавливали к 100-летию хирурга. «Сейчас его передали в распоряжение картинной галереи выдающегося хирурга», — сообщил он.

Дочь известного хирурга профессор Нелли Ахунбаева выразила благодарность за память и уважение, проявленное к ее отцу.