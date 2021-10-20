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Общество

Памятник Исе Ахунбаеву открыли в Национальном госпитале

В Национальном госпитале торжественно открыли памятник Исе Ахунбаеву. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, памятник установлен по инициативе президента Садыра Жапарова в честь 113-летия знаменитого хирурга.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в своем выступлении отметил заслуги Исы Ахунбаева в становлении и развитии хирургии и кардиохирургии в Кыргызстане. «Можно сказать, что Иса Коноевич Ахунбаев был первым во многом. Он является основоположником кардиохирургии Кыргызстана, был первым профессором и академиком, первым ректором КГМА, первым президентом Академии наук КР. В 1959 году провел первую в Центральной Азии операцию на сердце. Я уверен, что памятник выдающемуся хирургу будет вдохновлять его молодых коллег», — сказал он.

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава. Памятник Исе Ахунбаеву открыли в Национальном госпитале

Главврач Национального госпиталя Токтобай Маанаев заметил, что ранее на этом месте был другой памятник Исе Ахунбаеву, который устанавливали к 100-летию хирурга. «Сейчас его передали в распоряжение картинной галереи выдающегося хирурга», — сообщил он.

Дочь известного хирурга профессор Нелли Ахунбаева выразила благодарность за память и уважение, проявленное к ее отцу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211042/
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