20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 14;

9.30-14.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Салиевой;

13.00-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного;

9.30-18.00 — отрезки улиц Набережной, Широкой, Керамической, жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Достоевского, Дордой, Исакеева), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Керемет, Алма-Атинская, Молдокулова);

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-22, 30-41), «Арча-Бешик» (улица Абаданова), отрезки улиц Ташкентской, Абаканской, Профессора Зимы;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 20, 356.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Восточная, Тепличная, Строительная, Сельская, Теплица, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Полевая, Набережная, Родниковая, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Скворцова, Дачная, Сонкольская, Садаева, Биримдик, Замандаш, Кут, Шаттык, Ынтымак, МТФ, жилмассивы «2 га», «6,9 га», «7 га», «12 га», «Тамырчы», «Умут», «23 га», «Берекет», «Келечек», переулок Южный, тупик Новый), Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Речная, Алма-Атинская, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Кок-Жар, Беш-Кюнгей, Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского), Аламедин (улицы Молодежная, Чернышевского, Гоголя, Панфилова Суворова, тупик Станционный, жилмассив «Адилет», школа, ГЭС-3, АСШ-2), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаев, Эралы, Новая), Таш-Мойнок, Таш-Добо (улицы Ала-Тоо, Кашка Суу, Бегельдинова, Ленина), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная, переулок Больничный, МТФ, контуры 569, 578), Торт-Куль (улицы Мадиева, Кийизбаева, Кумушалиева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улицы Новая, Фрунзе), Чат-Куль (улицы Ленина, Почтовая), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Новопавловка (улицы Гоголя, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Восточная, Крупская, Школьная, Свердлова, Колхозная, Лавровых, Садовая, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), поселки Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), город Шопоков (улица Вокзальная);

5.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Проектируемая, Эркин-Тоо, Алтын-Ордо, Ак-Ордо, жилмассив «Ала-Тоо», контур 498);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ломоносова), Беш-Корюк (улицы Центральная, Эсенгула, Касымкулова), Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Труда, Луговая, Оборонная, Чуйская, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Кооперативная, Орджоникидзе, Интернациональная, Пограничная, Буденного, Киргизская), села Алексеевка (улицы Школьная, Ватутина), Полтавка (улицы Партизанская, Октябрьская, Центральная, Комитерна, Горького, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Молодежная, Северная, Базарная, Ташкентская, Октябрьская, Центральная), Партсъезд, Чорголо, Орто-Арык, Эфиронос (улицы Самат-Ата);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Чолпон;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосовая, Парковая, переулки Мирный, 25-го Партсъезда), села Боз-Бармак (улица Тердикбаева);

Токмакский РЭС

8.00-17.00 — город Токмак (улицы Ленина, Охотничья, Иваницына, 70 лет Октября, Железнодорожная);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Маданият (улица Кутманалиева), Шамшы (улица Октябрьская), Алчалуу, Талды Булак, Султан, Чон Жар, Карагул, Кош Кашат;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Боролдой (улица Фрунзе), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Чым-Коргон (улица Казакбаева), Торт-Куль (улица Северная).

3 Таласская область Таласская область