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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 2 октября 1941 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 2 октября 1941 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +34,1 градуса.

Самым холодным — 2 октября 1955-го, когда температура составила −1,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,6 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был октябрь 1959 года со средней температурой +15,9 градуса.

Самым холодным — октябрь 1901-го со среднемесячной температурой +6 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 2 октября ночью в Бишкеке ожидается дождь. Температура воздуха составит +4-6 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +8-10 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208952/
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