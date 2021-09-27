28 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Мичурина, Турусбекова, Куренкеева, Фрунзе, Уметалиева, Журнальной, Кудрука, Калыка Акиева, Атбашинской, Махатмы Ганди, Жибек Жолу, Васильева, Шевченко, Тоголока Молдо, Ананьева, переулки Тимирязева, Тюпский, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бар-Булак, Гул-Ордо, Каркыра, Бугу-Эне, Биримдик, Арпа), село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Кожобергенова, Луговая, Мусулманкулова);

9.00-17.00 — улицы Московская, 185, отрезок улицы Каракульской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Ак-Тан, Чортекова);

9.30-18.30 — улицы Токтоналиева, 82, Ибраева, 69-71, отрезок улицы Дачной, жилмассив «Эне-Сай» (улица Эне-Сай, 15).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Бокомбаева, Нарынская, Ошская, Таласская, Чуйская, Манаса, Родниковая, Угловая, Северная, Сельская, Комсомольская, Мичурина, проспект Победы, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га»), Кара-Жыгач, Пригородное (улицы Юбилейная, 8 Марта, Дорожная, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Островского, Серегина, Строительная, Лесная, Горького, Гагарина, Космонавтов, Ынтымак, Жаштык, Береговая, Суворова, Первомайская, Сибирская, Арсланбоб, Садовая, Маяковского, Эркиндик, жилмассивы «Умут», «Тамырчы», дачи «Достук», 1-10-я линии), Берлик (улица Жумалы), Ленина (улицы Сельсоветская, Виноградная, Восточная, переулок Сельповской), Таш-Добо (улицы Аптечная, Ленина), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Нижняя Ала-Арча (улица Водокачка), Васильевка (улицы Юбилейная, Школьная, Набережная, переулок Почтовый), поселок Дачный (улицы Береговая, Ленина, Южная), жилмассив «Торт-Куль» (улица Мадиева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Новая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Лесная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Животноводство, Строительная, Восточная, Проектируемая), села Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Новопавловка (улицы Гагарина, Гоголя, Крупская, Ак-Ордо, контур 520), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Западная, Ключевая, Мичурина, Северная, Столбовая, Школьная, переулок Западный), Восточное (улицы Дружбы, Манаса), Сокулук (улицы Пионерская, Звездная, Кайназаровой, Ленина), Романовка (улица МТФ), Гавриловка (улицы Фрунзе, Дружба, Молодежная), Белек (улицы Новая, Фрунзе), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Чехова, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Ала-Арчинская, Первомайская, Ала-Арчинская, Западная, Новая, Некрасова, Тургенева, Победа, Кирова, Репина, Космонавтов, Достук, Линейная, Лермонтова, Степная, Ленина, Промышленная, переулок Зеленый);

Московский РЭС

8.45-18.00 — села Ак-Сеок, Маловодное, Спартак, Винсовхоз (комбинат имени Крупской), Ак-Суу (район плодопитомник, улицы Ягодная, Подгорная, Центральная, Пржевальская), Кепер-Арык (улица Ленина), Беловодское (улица Гайдара), Александровка (улицы Буденного, Чапаева, Сокулукская, Молодежная, Луговая, Пионерская, Восточная, Советская, Фрунзе, Комсомольская, Крупская, новостройка), Беш-Орюк (улицы Токтогула, Исенгула);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Центральная, Октябрьская, Комсомольская, Комитерна), Малтабар (улицы Копосбаева, Бекбоева), Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзе, Школьная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Чалдыбар (улица Ленина, переулок Фабричный);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Абдраимова, Ленина, Панфилова, Маяковского, Гастелло), села Сарыжон (улицы Арашан, Болоболаева, Школьная), Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Шамшы (улицы Октябрьская, Советская), Арал, Заказник, Каирма, Онбир-Джылга, Маданият, Прогресс, Карой, Советское, Дон-Арык;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улица Фрунзе), Торт-Куль (улица Южная), Орловка, Борду, Кызыл-Суу, Алмалуу.

3 Таласская область