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Общество

220 миллионов сомов выделит Швейцария на повышение квалификации медиков КР

Швейцария выделит 220 миллионов сомов на повышение квалификации медицинского персонала, что позволит повысить качество обслуживания пациентов в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в КР.

По его данным, сегодня министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев и посол Швейцарии Оливье Бангертер подписали соглашение по III фазе проекта «Реформы медицинского образования».

В дипмиссии отметили, что благодаря швейцарскому проекту более 14 тысяч практикующих врачей, 25 тысяч практикующих медсестер, 6 тысяч ординаторов и 7 тысяч студентов-медсестер улучшат свои знания. «Проект также поможет укрепить статус профессиональных медицинских ассоциаций, модернизировать сестринское образование и создать независимый центр оценки профессиональной подготовки», — добавили в посольстве.

Правительство Швейцарии с 2013 года финансирует проект «Реформы медицинского образования» при технической поддержке больниц Женевского университета в сотрудничестве с местным партнером ОО «Инициативы в медицинском образовании».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208131/
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