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Общество

23 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Мурас-Ордо», «Алтын-Бешик», «Колмо» (улицы Медина, Ак-Жол, Республиканская), «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Кара-Кужур, Садыбакасова, Шербет, Кен-Кол, Термечикова, Камбар-Ата, Кен-Суу);
  • 9.00-17.00 — улица Московская, 189, отрезки улиц Ильменской, Троицкой, Месароша, переулок Ильменский;
  • 9.30-17.00 — улица Токтоналиева, 76;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Хмельницкого, Широкой, район стеклозавода;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Санжыра), вдоль БЧК (от улицы Лермонтова до Осмонкула).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кок-Жар (улицы Кумушалиева, Мадиева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, жилмассив «Торт-Гуль», здание айыл окмоту), Гроздь (улица Карьер), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Пригородное (улицы Эркиндик, Береговая, Космонавтов, Садовая, Строительная, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, Новая, 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая, Ынтымак, Жаштык, Дорожная, Широкая, Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Маяковского, дачи «Достук», жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Ленина, Нарынская, Горького, Колхозная, Озгоруш, Южная), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Васильева, Верхняя, МТФ, переулок Клубный, контуры 554, 578, 569);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Северная, Восточная, Сагымбаева, Полевой Стан, Советская, Проектируемая, Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Мичурина переулки Сагынбаева, Садовый, Атбашинский), Сокулук (улицы Восточная, Белинской, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, переулок Ленина), Белек (улица Токтогула), поселок Восточный (улицы Акушинская, Дружбы, Манас);
  • 9.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Восточная, Дорожная, Новая, Проектируемая, Строительная, Тупик, Южная), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник);
  • 8.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Полярная, Горького, Школьная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая, тупики Советский, Кирова, Токтогула), Новопавловка (улицы Тынчтык, Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская, Школьная, Ак-Ордо, Молодежная, Учительская, Фрунзе, контур 520);

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Зорге, Победы, госадминистрация, детсад), Кепер-Арык (улица Ленина), Беш-Орюк (улицы Токтогула, Исенгула), Сретенка (крестьянское хозяйство «Восточное»), Ак-Суек, Маловодное, Спартак, Кыз-Моло, Александровка (улицы Чапаева, Мельница, школа имени Исмаева), Мураке, Чон-Арык, Арык;

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алексеевка, Жайыл (улицы Жекшенова, Аликбаева);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — Каинды (улицы Белоброва, 60 лет Октября, Заводская, Железнодорожная, Северная, Краснооктябрьская, Бейзерц, Горького), села Эркин-Сай, Бухара (улицы Мамбеталиева, Давыденко), Тельман;

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Красная Речка, Юрьевка, Ивановка;

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Сарыжон (улицы Арашан, Болобалаева, Школьная), Ак-Кудук (улицы Токтогула, Новая Жизнь, Пушкина, Северная), Дмитриевка (улицы Фрунзе, Ленина, Чапаева, Комарова), Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, город Кант (улицы Ленина, Маяковского, Гастелло, Абдраимова, Панфилова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Шамши (улица Мира), Чуй (улица Полевая, 103, прокуратура), Кошой (ущелье Туракаин);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Орловка (улица Фрунзе), села Жаны-Алыш (улица Турумбек), Жел-Арык, Дорожное, Боролдой (улица Фрунзе), Ильич (улица Школьная).
3
Таласская область

  • 8.00-18.00 — Талас (район «Загодзерно», улица Кара-Добо).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208010/
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