09:14
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 4 сентября 1998 года

Самым жарким в Бишкеке было 4 сентября 1998 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36 градусов.

Самым холодным — 4 сентября 2018-го, когда температура составила +6,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет +18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со средней температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со среднемесячной температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 4 сентября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +15-17 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +33-35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205903/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: дожди не ожидаются
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 сентября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 сентября: днем жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 сентября: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 31 августа 2010 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 августа: ночью похолодает
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 30 августа 2007 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 августа: днем еще жарко
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 29 августа 1970 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 августа: возможны дожди
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
4 сентября, суббота
09:01
Трансформация земель. Дело Карганбека Самакова прекращено Трансформация земель. Дело Карганбека Самакова прекраще...
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 4 сентября 1998 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 сентября, пятница
23:47
Компания Apple намерена произвести свой автомобиль в 2024 году
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:05
В США посреди пустыни построят город-миллионник под названием Телоса
22:40
В 2020 году экспорт электроэнергии из КР составил 300,1 миллиона киловатт-часов
22:19
В Джалал-Абаде в заброшенном здании найден труп женщины. Милиция просит опознать