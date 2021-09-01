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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 сентября: днем жарко

В Кыргызстане дожди возможны только в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +32 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205707/
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