Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 сентября: днем жарко

В Кыргызстане дожди возможны только в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +32 градуса.
В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +33 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +35 градусов.
В Нарынской области +3 ночью и +25 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +25 градусов.
В Таласской области температура ночью +9, днем +32 градуса.