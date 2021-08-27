Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане дожди возможны в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +4 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +31 градус.