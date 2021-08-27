22:07
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане дожди возможны в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +4 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205452/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже прохладно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 августа: днем еще жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 августа: местами дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 22 августа 2012 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 августа: днем будет жарко
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 21 августа 2012 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 августа: в отдельных районах дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 августа: в Бишкеке без осадков
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
27 августа, пятница
22:03
Бишкекчане жалуются на затянувшийся ремонт улицы Абдымомунова Бишкекчане жалуются на затянувшийся ремонт улицы Абдымо...
21:42
Блогер-путешественник показал 10 самых красивых горных озер Кыргызстана
21:23
Водители в Бишкеке просят убрать пешеходный переход на улице Байтика Баатыра
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: в Бишкеке без осадков
20:40
Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте