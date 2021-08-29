09:43
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 29 августа 1970 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 29 августа 1970 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36,6 градуса.

Самым холодным — 29 августа 1947-го, когда температура составила +7,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года со средней температурой +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со среднемесячной температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 29 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +18-20 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +30-32 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205313/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 августа: возможны дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 28 августа 1998 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже прохладно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 августа: днем еще жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 августа: местами дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 22 августа 2012 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 августа: днем будет жарко
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Работодатели в&nbsp;России отобрали паспорта у&nbsp;кыргызстанцев. Вмешалось посольство Работодатели в России отобрали паспорта у кыргызстанцев. Вмешалось посольство
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
29 августа, воскресенье
09:30
Стрельба в Бишкеке. ГКНБ задержал еще троих милиционеров Стрельба в Бишкеке. ГКНБ задержал еще троих милиционеро...
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 29 августа 1970 года
09:15
В Бишкеке открыли еще один парк — «Ынтымак II»
09:02
В КР выявили 213 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 437
09:00
Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
28 августа, суббота
21:30
Ученые создали искусственный штамм дельта COVID-19, чтобы испытать его на людях
21:19
Уволен начальник СИЗО ГКНБ, позволивший Василию Дашкову гулять по двору клиники
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 августа: возможны дожди
19:53
В Москве произошла очередная массовая драка с участием кыргызстанцев