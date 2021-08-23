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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 августа: днем еще жарко

В Кыргызстане дожди возможны в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Таласской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +32 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +30 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204795/
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