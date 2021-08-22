Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 августа: местами дожди

В Кыргызстане дожди возможны в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +8 ночью и +30 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +28 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +32 градуса.