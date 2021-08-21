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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 21 августа 2012 года

Самым жарким в Бишкеке было 21 августа 2012 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,1 градуса.

Самым холодным — 21 августа 1942-го, когда температура составила +9,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года со средней температурой +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со среднемесячной температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 21 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +18-20 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +32-34 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204546/
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