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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: Эффективность вакцин от COVID-19 составляет от 80 до 90 процентов

Вакцины против COVID-19 крайне эффективны, но и после полного курса вакцинации в редких случаях люди могут заражаться и заражать других. Эксперт ВОЗ, доктор Катерин О’Брайен объяснила, зачем прививаться, если можно заболеть, сообщили «Новости ООН».

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По словам эксперта, эффективность вакцин составляет от 80 до 90 процентов. Заражения происходят редко, а их вероятность не для всех одинакова. Более высок риск для пожилых и людей со слабой иммунной системой.

«Кроме того, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди прекратили соблюдать другие правила, предотвращающие передачу вируса: когда снимают ограничения и инфекция начинает быстрее распространяться, люди, в том числе вакцинированные, больше подвержены заражению», — отметила она.

Возникает вопрос, так зачем же вакцинироваться? Я хочу особо подчеркнуть, что вакцины защищают и вас, и окружающих. Если вы все-таки заболели, то болезнь будет протекать гораздо легче, чем если бы вы не были вакцинированы.

Катерин О’Брайен

Она добавила, что в случае заражения вакцинированные распространяют вирус на протяжении гораздо более короткого времени, чем все остальные инфицированные. И в тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка — количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции. «Чем меньше вирусов у вас в носоглотке, тем меньше вероятность, что вы заразите других», — отметила она.

Катерин О’Брайен напомнила, что самое главное сейчас — остановить передачу вируса, будь то с помощью вакцин или мер предосторожности. «Особенно это важно на данном этапе, поскольку далеко не все еще получили прививки. Поэтому сейчас не время отменять эти меры», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204000/
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