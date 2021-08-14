Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 14 августа 2004 года

Самым жарким в Бишкеке было 14 августа 2004 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,6 градуса.

Самым холодным — 14 августа 1999-го, когда температура составила +10,7 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года со средней температурой +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со среднемесячной температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 14 августа ночью в Бишкеке ожидается дождь. Температура воздуха составит +14-16 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +25-27 градусов.