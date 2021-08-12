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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Минздрав продолжает выплаты компенсаций медикам за прошлый год

Минздравсоцразвития продолжает выплаты компенсаций медикам, которые переболели COVID-19 в прошлом году. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев.

По его словам, всего поступило 3 тысячи 809 заявлений на получение компенсационных выплат. Решение о выплате принято по 1 тысяче 127. «До конца прошлого года успели выплатить 925 медикам по 200 тысяч сомов и 32 родным умерших по 1 миллиону сомов. В этом году получили оставшиеся 202 медика и одна семья», — отметил он.

Замминистра добавил, что в январе вышло новое постановление правительства по выплате компенсаций, и теперь заявления рассматривают комиссии в самих организациях здравоохранения. «Они продолжают изучать оставшиеся с прошлого года заявки, после принятия решения сообщают нам. Около 300 документов сейчас на рассмотрении. В этом году еще 448 медиков получили компенсации за прошлый год», — отметил он.

Жалалидин Рахматуллаев и заведующий юридическим отделом Минздравсоцразвития Азамат Жумакеев не смогли назвать, сколько медработников подали документы с начала года. «По новому постановлению заявки теперь рассматривают комиссии в организациях здравоохранения, после чего их руководство издает приказ и направляет документы сразу в ФОМС», — объяснил юрист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203802/
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