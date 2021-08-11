Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: ночью немного похолодает

В Кыргызстане дожди с грозами ожидаются в отдельных районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +34 градуса.
В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +34 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +18, днем до +37 градусов.
В Нарынской области +6 ночью и +30 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +30 градусов.
В Таласской области температура ночью +9, днем +33 градуса.