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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: ночью немного похолодает

В Кыргызстане дожди с грозами ожидаются в отдельных районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +18, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +30 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +30 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +33 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203697/
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