09:34
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 августа 1944 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 8 августа 1944 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,4 градуса.

Самым холодным — 8 августа 1993-го, когда температура составила +8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года со средней температурой +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со среднемесячной температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 8 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +18-20 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +34-36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203276/
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 августа: будет жарко
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 7 августа 2019 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 августа: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: днем будет жарко
Удар молнии в Останкинскую башню в Москве попал на видео
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 августа: в Бишкеке без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 1 августа 2008 года
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
8 августа, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 августа 1944 года Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 ав...
09:00
Неделя-24. Аскар Акаев вернулся в страну, а Бишкеку предложили нового мэра
08:42
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще десять человек
08:38
В КР выявили 602 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 169 017
01:31
Депутата БГК водворили в ИВС. Он подозревается в нападении на Алгу Кылычева
7 августа, суббота
21:33
Apple будет проверять фото на смартфонах пользователей
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 августа: будет жарко
20:23
Ко Дню независимости в городе Ош откроют новый детский сад на 120 мест
19:47
Кыргызстан будет участвовать во Всемирной выставке EXPO-2025 в городе Осаке