В реестр вакцинированных за деньги? Минздрав просит не верить обещаниям

Минздравсоцразвития призывает граждан не верить информации о включении в реестр вакцинированных и выдаче подтверждающих документов за денежное вознаграждение без получения прививки. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в мессенджерах неизвестные лица распространяют информацию о возможности включения в реестр вакцинированных тех, кто не желает получать прививку, с выдачей соответствующих документов.

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«Данные действия являются незаконными, ответственность будут нести как предлагающие незаконные услуги, так и те, кто будет использовать поддельные документы. Более того, действия подобного рода подвергают опасности жизнь и здоровье окружающих, препятствуют реализации кампании по вакцинации и национальной инициативы «Кыргызстан — зеленая зона» по борьбе против COVID-19», — отметили в ведомстве.

По данному факту Минздравсоцразвития обратилось с заявлением в правоохранительные органы для принятия мер.