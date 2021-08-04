17:20
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

В реестр вакцинированных за деньги? Минздрав просит не верить обещаниям

Минздравсоцразвития призывает граждан не верить информации о включении в реестр вакцинированных и выдаче подтверждающих документов за денежное вознаграждение без получения прививки. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в мессенджерах неизвестные лица распространяют информацию о возможности включения в реестр вакцинированных тех, кто не желает получать прививку, с выдачей соответствующих документов.

Читайте по теме
Вакцинация от COVID. Сертификаты в Кыргызстане пока не подделывали

«Данные действия являются незаконными, ответственность будут нести как предлагающие незаконные услуги, так и те, кто будет использовать поддельные документы. Более того, действия подобного рода подвергают опасности жизнь и здоровье окружающих, препятствуют реализации кампании по вакцинации и национальной инициативы «Кыргызстан — зеленая зона» по борьбе против COVID-19», — отметили в ведомстве.

По данному факту Минздравсоцразвития обратилось с заявлением в правоохранительные органы для принятия мер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203152/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В сентябре Кыргызстан может получить 259 тысяч доз вакцины Pfizer
Вопрос обучения в реальном режиме Минобразования обсудит на совещании в августе
Не расслабляемся. Пандемию COVID-19 остановить только вакцинацией не получится
В Кыргызстан доставили еще 1 миллион 250 тысяч доз вакцины Sinopharm
Германия подарит десятки тысяч доз вакцины от коронавируса другим странам
Все пункты вакцинации теперь доступны в приложении «2ГИС»
В Кыргызстан прибыла первая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX
COVID-19. В Узбекистане произвели первую партию вакцины «Спутник V»
Вакцинация от COVID-19. Как распределили AstraZeneca по Кыргызстану
Вакцинация от COVID-19. Кому противопоказана AstraZeneca
Популярные новости
Почему из&nbsp;домов бишкекчан исчезают тараканы, а&nbsp;лезут клопы, и&nbsp;причем тут деревья Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
В&nbsp;реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
4 августа, среда
17:14
Уровень кыргызских бойцов стал намного выше, считает Хабиб Нурмагомедов Уровень кыргызских бойцов стал намного выше, считает Ха...
17:12
Дело «Кумтора». Правозащитники посетили в ИВС ГКНБ Темира Сариева. Жалоб нет
17:08
В реестр вакцинированных за деньги? Минздрав просит не верить обещаниям
17:03
Дело «Кумтора». Экс-депутат Талант Узакбаев оштрафован на 300 тысяч сомов
16:57
Закон о фейках. Human Rights Watch призывает Садыра Жапарова наложить вето