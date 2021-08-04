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Общество

Мэрия Бишкека пригласила всех горожан на субботник

Мэрия Бишкека пригласила всех горожан на субботник. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, общегородской субботник пройдет 7 августа. «Будем очищать наши улицы, дворы и прилегающую к зданиям территорию», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей, прилегающих к зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов. Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203139/
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