Мэрия Бишкека пригласила всех горожан на субботник. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, общегородской субботник пройдет 7 августа. «Будем очищать наши улицы, дворы и прилегающую к зданиям территорию», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей, прилегающих к зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов. Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями.