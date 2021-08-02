Больше половины кыргызстанцев считает, что пытки широко распространены

Исследование, проведенное Коалицией против пыток в Кыргызстане, показало, что только около 40 процентам задержанных разъясняют их права.

Правозащитники указывают: население достаточно осведомлено о случаях пыток в правоохранительных органах, принимая во внимание, что около трети респондентов заявили о том, что к их родственникам/друзьям/знакомым применялись пытки, а 11 процентов сталкивались с пытками лично.

81 процент респондентов в той или иной степени поддерживают применение пыток, и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

В ходе исследования были обнаружены случаи применения пыток к лицам, не подвергавшимся задержанию, насилию и не имевшим никакого конфликта с сотрудниками правоохранительных органов. Респонденты сообщали о применении к ним насилия, но не пыток. Такое положение дел может свидетельствовать о том, что респонденты имели в виду другие виды пыток, не относящиеся к насильственным видам физического воздействия.

Шестьдесят процентов респондентов, имевших опыт задержания, считают, что пытки больше всего распространены в милиции.

51 процент опрошенных считают, что пытки широко распространены и являются обычной практикой. 32 процента полагают, что пытки встречаются в единичных случаях.

Каждый пятый респондент имел конфликтные ситуации с правоохранительными органами, и каждый третий из них говорил о том, что к ним применялось насилие или реальная угроза насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.