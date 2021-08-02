Смертельные аварии. Как безнаказанность и игнорирование правил губят Кыргызстан

Летний туристический сезон в Кыргызстане — это не только яркие фоточки с пляжа. Это еще и ужасающие сообщения о смертных авариях. Кто-то обязательно решит, что его крутой джип и связи дают право нестись по дороге со скоростью 200 километров в час или садиться пьяным за руль. И нерешительность властей только способствует тому, что с каждым годом таких людей становится все больше. А шансов выжить на дорогах становится все меньше.

Каждый день новая авария

Сообщения о смертельных авариях сыплются как из рога изобилия. Только за последние десять дней в ДТП погибли 14 и пострадали 20 человек. Практически каждый день приходят сообщения о жертвах на дорогах.

21 июля примерно в 22.20 на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты Lexus LX470, направляясь из Бишкека в Чолпон-Ату, столкнулся с Mitsubishi Galant. Водитель внедорожника, по предварительным данным, был пьян. В аварии погибли пятеро и еще столько же оказались в больнице.

Фото из интернета. В Иссык-Кульской области в ДТП погибли 5 человек

22 июля в 16.20 в Боомском ущелье водитель автомашины «Тойота Приус» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. На месте погибла 14-летняя девочка.

В тот же день в 21.20 на 107-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Нур) столкнулись Honda Stepwagon и Mitsubishi Pajero. Погибли шесть человек и двое попали в больницу.

23 июля на 40-м километре дороги Бишкек — Торугарт водитель автомашины Lexus сбил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.

Фото МЧС. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека

25 июля на 32-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол (село Чырпыкты) столкнулись «Тойота-Раф 4» и «Тойота-Ярис». В аварии погибла девушка, три человека получили травмы.

В тот же день на 53-м километре автодороги Талас — Тараз (село Кичи Кировка) столкнулись два автомобиля — «Ауди С-4» и «Фольксваген Пассат». Пострадали семь человек.

Фото МЧС. В Таласе в аварии пострадали семь человек

26 июля на трассе Бишкек — Ош произошла авария с участием вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. В ДТП пострадала также певица Самара Каримова и ее супруг.

Фото УОБДД Джалал-Абадской области. В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова

ПДД не знают, пьют за рулем

За первое полугодие 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 400 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные озвучены сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

В авариях погибли 329 человек, еще более 5 тысяч получили травмы различной степени тяжести.

При этом 84 процента ДТП происходят по вине водителей. В Бишкеке во время двухдневного рейда оштрафовали 40 пьяных водителей на 700 тысяч сомов. Только вдумайтесь в эти цифры. Всего за два дня и только в одном городе выявили столько людей, которые считают возможным сесть за руль в нетрезвом состоянии?! А сколько их ездит по дорогам страны и на том же Иссык-Куле?

После серии ужасающих аварий вмешаться в очередной раз пришлось президенту страну Садыру Жапарову. Он поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Проинспектировать дорожную ситуацию решил лично заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

Выяснилось, что многие водители попросту не знают Правил дорожного движения.

«В 2018 году ГУОБДД совместно с Минобразования провели проверку автошкол Кыргызстана. Всего проверили 235 автошкол. Из них 60 процентов не соответствовали лицензионным требованиям. Подготовка водительского состава стала просто прибыльным бизнесом», — сказал начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

Говорим одно, делаем другое

Как только страну вновь накрывает волна смертельных ДТП, чиновники сразу берут дело на контроль и обещают ужесточить требования к водителям. Но проходит пара недель, и все об этом благополучно забывают.

В середине июня президент Садыр Жапаров уже поручал МВД усилить комплекс мер по предупреждению ДТП.

Сделано это было тоже после нескольких серьезных аварий. Видели ли вы какие-то изменения с тех пор? Вот и мы нет. Зато налицо отсутствие логики у власти. С одной стороны, она требует от МВД навести порядок на дорогах, а с другой — предлагает снизить штрафы за нарушение ПДД, мотивируя бедностью населения. А ведь штраф — не налог. Не хочешь платить — не нарушай.

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«Это же два прямо противоположных по своим последствиям действия. Властям необходимо определиться с приоритетами, что важнее — жизни людей или бедность. Штрафы, которые не приносят заметного для водителей ущерба, не могут в полной мере выполнять свою роль по предупреждению и профилактике нарушений», — уверен член рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, и представитель конкурсной комиссии по отбору сотрудников в патрульную милицию Азамат Акенеев.

Депутаты периодически и вовсе предлагают повысить скоростной режим в стране.

Два года назад депутат Сайдулла Нышанов высказался за увеличение скорости до 70 километров в час в населенных пунктах и до 110 — по трассе. А мотивировал он это тем, что современным машинам установленная скорость слишком мала.

Вот и получается, что власти только говорят о заботе о населении. Действия же их абсолютно противоположны словам. Да и сами чиновники тоже далеко не всегда могут показать пример соблюдения хотя бы скоростного режима на дорогах. А для тех, кто привык плевать на ПДД, — это лучшее доказательство правоты. Главное ведь не правила, важнее тот, у кого больше денег и связей.

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«Даже повышение штрафов не спасет от аварий. Можно хоть 1 миллион сомов сделать штраф, все равно будут убивать, севши пьяным за руль. Обычно это делают люди с блатом или деньгами», — заметил в ходе дискуссии на тему один из пользователей социальных сетей.

Сложно с этим спорить. Пока в Кыргызстане не будет понимания на уровне подсознания, что ПДД писаны чьей-то кровью, а пьяный за рулем — убийца, ничего не изменится. И мы все также будем охать и ахать после очередного громкого ДТП, а заодно молиться всем богам, выезжая на дорогу в надежде остаться хотя бы живыми.