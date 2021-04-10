Кто наглее, тот и прав. Как снижение штрафов повлияет на ситуацию на дорогах

Власти Кыргызстана пытаются понравиться народу. На фоне кризиса сделать это непросто. Поэтому решили заработать очки обещанием снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения. По словам премьер-министра Улукбека Марипова, законопроект поступит в Жогорку Кенеш в ближайшие дни.

В настоящее время комиссия ГУОБДД анализирует нормативную правовую базу. 24.kg узнало, какие нарушения могут обойтись водителям дешевле.

По словам начальника пресс-службы ГУОБДД МВД КР Тилека Исаева, предлагается увеличить скидку в случае уплаты штрафа в течение 15 дней с 50 процентов до 70. Сумма самих штрафов не меняется.

При этом речь идет только о нарушениях, указанных в статье 123 части 1 (превышение скорости движения не более 20 километров в час) и статье 123 примечание 1 части 1 Кодекса о нарушениях.

Последняя предусматривает:

невыполнение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение безопасной дистанции, интервала;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

Все эти нарушения влекут наложение штрафа первой категории. Для физических лиц он составляет 1 тысячу сомов.

Сегодня при уплате штрафа в течение 15 дней предусмотрена 50-процентная скидка (500 сомов). Таким образом, при введении 70-процентной скидки штраф составит всего 300 сомов.

«Пока это решение неокончательное», — подчеркнул Тилек Исаев.

Он уверен: снижение штрафов однозначно приведет к росту нарушений ПДД.

«Сегодня 40 процентов от совершенных дорожно-транспортных происшествий приходится на нарушение скоростного режима. Превышая скоростной режим, водители не справляются с управлением, совершают наезды на пешеходов или препятствия, выезжают на встречную полосу движения и совершают лобовое столкновение», — сказал Тилек Исаев.

«Лично я считаю, что необходимо повышать штрафы за те нарушения, которые совершаются чаще. Это: превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, выезд на полосу встречного движения, управление в нетрезвом состоянии», — отметил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД.

По его данным, в Кыргызстане в 2020 году в ДТП погибло 754 человека, более 9 тысяч ранено.

Воспитывать, наказывая рублем

Многие пользователи социальных сетей восприняли предложение премьер-министра в штыки. Тем более размер штрафов за отдельные виды нарушений ПДД уже снижали в январе 2020 года — с 3 тысяч сомов до 1 тысячи.

«Речь идет о нарушителях, которые, возможно, не знают ПДД и ставят под угрозу человеческие жизни. На дорогах бардак и нет просвета. Какая поддержка? Уменьшите налог для тех, кто не нарушает, а нарушителей карать еще жестче», — пишет один из пользователей Twitter.

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Второй уверен: бороться с нарушителями можно только одним путем — штрафами. «Ездить по правилам легко. Но многие ведут себя на дорогах по принципу «Кто наглее, тот и прав». Надоели любители погонять по встречке и подрезать тех, кто ездит нормально. Нельзя оправдывать нежелание подчиняться закону», — возмутился водитель на странице в Facebook.

«Лучше бы цены на продукты снизили», — отметил еще один.

На самом деле все просто — не хочешь платить штрафы, не нарушай правила. Многие их знают, но соблюдать почему-то не хотят.

В местах установки камер видеофиксации дорожного движения аварийность, по словам Тилека Исаева, снизилась на 60-65 процентов. Высокие штрафы заставляют граждан задуматься и не нарушать лишний раз ПДД. Там же, где камер нет, водители снова нарушают. И хорошо, если без последствий.

Одних карательных мер мало...

Я за «Безопасный город», но немного в другом формате. Мы должны знать, что выписанные штрафы пойдут государству, а не компании, установившей камеры. Олег Мороз

Так считает бывший начальник отдела ДПС Олег Мороз. По его словам, пандемия коронавируса сильно ударила по карману кыргызстанцев. «Уровень доходов катастрофически упал. Многие остались без работы, количество бедных растет. А штрафы остались на том же уровне. Они должны соответствовать экономическому состоянию, в котором мы находимся. Нынешнее положение говорит о том, что хотя бы в краткосрочной перспективе (на год-два) целесообразно смягчить наказание, чтобы не вызывать недовольство населения. Если для Бишкека штраф в 500 сомов — это нормально, то для регионов — дорого, а 1 тысяча сомов — очень дорого», — сказал он.

Как же тогда дисциплинировать водителей, если не рублем? «Менять систему подготовки водительского состава, воспитывать, обучать и вкладываться в дорожную инфраструктуру (разметка, знаки, отбойники), — ответил Олег Мороз. — Карательные меры ни в одном государстве ни к чему хорошему не приводили. Снижение штрафов существенно не отразится на безопасности, но повлияет на карман людей».

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Директор ОО «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова тоже считает предложение премьера вынужденным шагом из-за пандемии. «Цены на продовольствие, бензин и другие товары первой необходимости растут. Все это усугубляет и без того сложную ситуацию с выплатой штрафов. Есть огромный процент задолжников по разным причинам. Наши коллеги из Армении делились своим опытом по аналогичному проекту. У них тоже накопилась огромная армия неплательщиков-водителей, было недовольство с их стороны, которое в итоге привело к серьезному ухудшению социально-экономической ситуации в стране», — поделилась она своим мнением.

Повысить в одночасье культуру вождения, соблюдения правил и выплат штрафов, по словам Чынары Касмамбетовой, невозможно: «Эти проблемы накапливались десятилетиями. Но чтобы проект «Безопасный город» продвигался дальше, необходимо, видимо, пойти на такие вынужденные меры».