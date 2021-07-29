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Общество

АДС: Введение режима ЧС в экономике создает новые коррупционные риски

«Введение режима чрезвычайной ситуации в экономике противоречит политике президента Кыргызстана и создает новые коррупционные риски», — заявили в Антикоррупционном деловом совете.

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В официальном заявлении АДС отмечается, что некоторые нормы данного законопроекта противоречат указу главы государства по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. АДС обращает внимание на то, что вводимые кабинетом министров дополнительные обязательства для налогоплательщиков по изменению ставок налогов и процедур по налогообложению вызывают все больше вопросов в обоснованности предлагаемых мер, а также их прозрачности.

«Новые штрафы превышают действующие и намного увеличивают ответственность за определенные нарушения, возникающие в ходе реализации предпринимательской деятельности. В проекте закона не учтены требования статьи 47 регламента Жогорку Кенеша, где при внесении проекта закона прилагаются сопроводительные документы, в том числе анализ регулятивного воздействия проектов законов (АРВ), направленный на регулирование предпринимательской деятельности и оценки влияния закона на бизнес, а также требование по проведению обязательной антикоррупционной экспертизы», — заметили в Антикоррупционном деловом совете.

Кроме того, непонятен представленный в законопроекте термин «Чрезвычайная ситуация политического характера». Он не обозначен в законодательных актах, что может привести к различному дискреционному толкованию и использованию со стороны государственных органов и заинтересованных лиц.

«Ввиду того, что закон окажет большое мультипликативное негативное воздействие на экономику страны, а также ввиду отсутствия объективных причин по срочному принятию данного закона АДС при президенте считает необходимым провести экспертизы и оценить влияние закона на режим ведения бизнеса в республике, провести консультации с бизнесом и общественные слушания. Стоит отметить, что любой принимаемый закон должен работать на развитие экономики, а не на ее ухудшение», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202592/
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