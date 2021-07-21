Третья волна COVID-19. Более 100 тысяч кыргызстанцев вакцинировались

С начала республиканской кампании по вакцинации более 100 тысяч человек прошли полный курс, получив прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития на своей странице в Facebook.

По его данным, каждый 24-й кыргызстанец из целевой группы получил два компонента вакцины.

В ведомстве отметили, что из общего количества вакцинированных (почти 400 тысяч человек) более 100 тысяч граждан уже получили полный курс вакцины.

«Это обстоятельство приближает нас к достижению коллективного иммунитета, перемещению всех регионов страны в зеленую зону и возвращению к привычной жизни», — резюмировали в Минздравсоцразвития.

Напомним, завтра все желающие смогут начать курс вакцинации прививкой AstraZeneca. Ее хватит на 20 тысяч двухкомпонентной дозы.

До конца июля в рамках механизма COVAX должна поступить еще одна партия AstraZeneca.