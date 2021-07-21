События на границе. Вдове прапорщика Юлдашева выделят квартиру в Бишкеке

Вдове прапорщика Пограничных войск ГКНБ Бекзодбека Юлдашева Гулхае Кодировой выделят квартиру в Бишкеке. Соответствующий проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, на имя исполняющего обязанности мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова поступило ходатайство первого заместителя председателя кабмина Айбека Джунушалиева о выделении земельных участков и квартиры семьям трех погибших военнослужащих в ходе конфликта на границе 28-30 апреля.

В мэрии отметили, что двум семьям погибших военнослужащих Эсентура Кубанычбекова и Нурсултана Манасбек уулу предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Вопрос обеспечения жильем семьи военнослужащего Бекзода Юлдашева остался нерешенным.

«В статье 12 Закона «О муниципальной собственности на имущество» указано, что в исключительных случаях на основании решения местного кенеша приватизация объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, может быть осуществлена путем передачи их в собственность физических лиц на безвозмездной основе», — отмечается в документе.

Муниципалитет предлагает выделить семье одну из «тюлеевских» квартир, которые были у него конфискованы после суда.

Отметим, что ранее Ассоль Молдокматова сообщила на своей странице в Facebook, что президент Садыр Жапаров подарил квартиру семье погибшего прапорщика Бекзода Юлдашева.



Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.