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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июля: местами дожди

В Кыргызстане днем дожди с грозами ожидаются в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской и южных областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +36 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +36 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +16, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +8 ночью и +27 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +26 градусов.

В Таласской области температура ночью +11, днем +33 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201531/
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