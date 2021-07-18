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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июля: днем будет жарко

В Кыргызстане днем дожди с грозами ожидаются в Иссык-Кульской, Нарынской и южных областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +9 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +23 градуса.

В Таласской области температура ночью +13, днем +32 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201453/
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