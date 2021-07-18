Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июля: днем будет жарко

В Кыргызстане днем дожди с грозами ожидаются в Иссык-Кульской, Нарынской и южных областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +35 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +35 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +36 градусов.
В Нарынской области +9 ночью и +25 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +23 градуса.
В Таласской области температура ночью +13, днем +32 градуса.