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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 17 июля 2015 года

Самым жарким в Бишкеке было 17 июля 2015 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным — 17 июля 1941-го, когда температура составила +7,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года со средней температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го со среднемесячной температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 17 июля ночью в Бишкеке ожидается дождь и гром. Температура воздуха составит +16-18 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +30-32 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201305/
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