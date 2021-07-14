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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июля: днем без осадков

В Кыргызстане днем без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +26 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +9, днем +32 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200877/
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