Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июля: днем без осадков

В Кыргызстане днем без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +33 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +26 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +9, днем +32 градуса.