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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 747 пунктов вакцинации открыто в Кыргызстане

747 пунктов вакцинации открыто в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

11 июля в Кыргызстан наконец доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm.

По словам чиновника, минувшей ночью ее развезли по регионам, чтобы как можно скорее начать массовую кампанию вакцинации. Пункты вакцинации будут открыты в частных клиниках, торговых центрах, на улице и в кинотеатрах.

Глава Минздрава призвал кыргызстанцев активно вакцинироваться.

По его данным,  в Кыргызстане пока вакцинировались всего 130 тысяч человек. Минздрав планирует вакцинировать 1 миллион 250 тысяч человек до августа включительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200750/
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