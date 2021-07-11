10:33
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 11 июля 1977 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 11 июля 1977 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,8 градуса.

Самым холодным — 11 июля 1972-го, когда температура составила +8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года со средней температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го со среднемесячной температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 11 июля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +20-22 градуса. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +33-34 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200435/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июля: дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 10 июля 1944 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 июля: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июля: днем еще очень жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июля: будет очень жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июля: жара
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июля: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июля: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 4 июля 1953 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июля: будет очень жарко
Популярные новости
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в&nbsp;причастности к&nbsp;похищению Орхана Инанды Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в причастности к похищению Орхана Инанды
Судмедэксперт проанализировала фото с&nbsp;Орханом Инанды: его, возможно, пытали Судмедэксперт проанализировала фото с Орханом Инанды: его, возможно, пытали
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
10:14
Повторные выборы. Утвержден алгоритм по защите здоровья граждан Повторные выборы. Утвержден алгоритм по защите здоровья...
10:10
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
09:51
Мэр города Ош обещает, что на выборах административный ресурс применен не будет
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 11 июля 1977 года
09:15
Для зараженных COVID-19 свободны 233 койки в медучреждениях Бишкека