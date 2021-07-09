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Общество

Кабмин предлагает установить регистраторы скорости на автобусах

Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций вносит проект постановления об установке на машинах специальных контролирующих устройств (тахографов) на общественное обсуждение.

Тахографы, напомним, регистрируют не только скорость, но и режим труда и отдыха водителей.

По мнению авторов, это повысит безопасность перевозок пассажиров, грузов, в том числе опасных. По статистике, внедрение тахографов сокращает количество ДТП с участием большегрузной техники на 20 процентов.

В справке-обосновании говорится, что необходимость оснастить машины тахографами обусловлена тем, что автомобильный транспорт является источником повышенной опасности.

По данным главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД, более 70 процентов всех ДТП происходит по вине водителей.

На сегодня на территории КР 5 тысяч большегрузных машин осуществляют международные грузовые перевозки, из них 1 тысяча 700 автобусы большого и малого класса. Из которых тахографы установлены только на 200.

В Минтрансе считают, что это позволит сократить количество ДТП со смертельным исходом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200349/
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