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Общество

#REакция 4.0. В Бишкеке пройдут митинги с требованием вернуть Орхана Инанды

Завтра и сегодня в Бишкеке пройдут митинги с требованием вернуть в страну похищенного гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Уточняется, что сегодня сторонники главы международного образовательного учреждения «Сапат» выйдут на мирную акцию протеста к Дому правительства в 18.00.

Завтра (8 июля) также состоится шествие под эгидой #REакция 4.0. Участники по традиции пройдут маршем от железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик до Дома правительства. Акция продлится с 18.00 до 20.00.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200155/
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