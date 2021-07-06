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Общество

Началась аккредитация специалистов в области энергоэффективности

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства запустило государственную аккредитацию независимых специалистов по энергетической сертификации зданий, периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения.

Энергетическая сертификация зданий – определение класса энергетической эффективности здания по шкале от A до G. Согласно Закону КР «Об энергетической эффективности зданий», деятельность в этой области осуществляется на основе эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, поддержке и стимуляции мер по повышению энергетической эффективности зданий, снижения выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2.

Кандидат в специалисты по энергетической сертификации зданий должен соответствовать следующим требованиям к образованию и опыту:

  • высшее техническое образование в области энергетики, теплоснабжения и/или жилищно-гражданского строительства;
  • опыт не менее пяти лет в области энергетики, проектирования, строительства, эксплуатации, оценки и расчета наружных ограждающих конструкций здания и его инженерно-технических систем, анализа свойств и особенностей здания по энергетическому потреблению.

Кандидат в специалисты по периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения зданий должен соответствовать следующим требованиям к образованию и опыту:

  • высшее техническое или среднее профессиональное образование в области электро-, тепло-, газоснабжения, вентиляции или жилищно-гражданского строительства;
  • опыт не менее пяти лет в области проектирования, строительства, эксплуатации, оценки и анализа особенностей энергопотребления здания, его котлов, систем отопления и горячего водоснабжения.

Уточняется, что более подробно с требованиями к образованию и опыту кандидатов в специалисты по энергетической сертификации зданий и периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте http://gosstroy.gov.kg/ru/ в разделе «Энергоэффективность зданий».

За подробной информацией можно обращаться к секретарю экспертной комиссии по телефону 0312313101 или направить вопросы на электронную почту 313101jkh@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200060/
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