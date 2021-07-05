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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июля: местами дожди

В Кыргызстане местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +39 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +19, днем +40 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +21, днем до +40 градусов. Без осадков.

В Нарынской области +8 ночью и +31 градус днем.

В Иссык-Кульской области ночью +13, днем +31 градус. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +17, днем +37 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199929/
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