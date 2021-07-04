Неделя-24. COVID-19 душит Кыргызстан, а депутаты фонтанируют странными идеями

Вот и случилось то, чего многие опасались — Бишкек накрыло очередной коронавирусной волной. Реанимации и палаты интенсивной терапии в клиниках Бишкека забиты. Об этом 24.kg сообщил глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. По его словам, в целом места в больницах есть, но свободные койки быстро заполняются. «Однако я не могу сказать, судя по количеству обращений в скорую помощь, что число заболевших бьет антирекорды», — пояснил Искендер Шаяхметов.

Одной из причин сложной ситуации можно смело считать проваленную Министерством здравоохранения кампанию по вакцинации. С препаратами вечно были перебои. По последним данным, Кыргызстан договорился о поставках 1,1 миллиона доз вакцины Sinopharm. Обещают, что ее доставят в страну специальным чартерным рейсом в ближайшие дни. Кстати, подаренные ранее 150 тысяч доз уже везут в республику месяца полтора. Так что и сейчас не стоит обольщаться.

Интересно, что в такое тяжелое время депутаты Жогорку Кенеша занимались совсем не решением проблем страны, а фонтанировали странными и зачастую бредовыми идеями. Кстати, одна из них не поддержана — скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации». Против выступили 38 нардепов, за − 59. Попытка вернуть его на голосование поддержки не нашла.

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О сокращении численности государственного аппарата». Для оптимизации структуры государственных органов власти, устранения дублирующих и излишних функций, экономии бюджетных средств планируют сократить до 30 процентов чиновников администрации главы государства. Под сокращение также попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Ситуация с коронавирусом усугубляется

Фото из личного архива. Кандидат медицинских наук Динара Кабаева

Иллюзии, что дети не болеют COVID-19, который был в начале пандемии, быстро развеялись. В ВОЗ признали, что в группе риска находятся все. Но дети болезнь переносят легче. Как ставят диагноз и лечат маленьких пациентов, 24.kg рассказала заведующая отделением острой респираторной патологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД), кандидат медицинских наук Динара Кабаева.

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией. Свободные места для госпитализации пока есть. Терапевт Эрмек Исмаилов напомнил в своем Telegram-канале основные симптомы COVID-19 — «Третья волна COVID-19. Какие симптомы должны насторожить».

Неделю назад эксперты прогнозировали резкое ухудшение эпидемиологической ситуации и передали свой анализ в Минздрав и кабмину. Прислушались ли чиновники? Об этом 24.kg рассказал специалист по общественному здравоохранению, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов — «Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации».

Из-за COVID-19 в 2020 году по сравнению с 2019-м количество предложенных вакансий по республике упало на 33 процента, а число состоящих на учете в службе занятости, напротив, увеличилось на 4 процента. Такие данные 24.kg представили в управлении труда Минздравсоцразвития — «COVID-19. На рынке труда Кыргызстана вакансий стало меньше, а безработных больше».

Депутаты заглядываются на накопления

Фото 24.kg. Депутаты никак не угомонятся с реформами, которые могут больно ударить по кыргызстанцам

Депутаты Жогорку Кенеша соревнуются друг с другом в том, кто из них больше навредит населению. Пока пальму первенства можно смело отдавать Саматбеку Ибраеву. Его идея изменить систему пенсионного обеспечения может лишить кыргызстанцев заработанного, а пенсионеров оставить без денег. Подробнее в материале «Пенсионная реформа, или Как обобрать кыргызстанцев и оставить стариков ни с чем».

Рост цен на продукты. Как сходить на рынок и не разориться

В последние месяцы кыргызстанцы не успевают следить за ростом цен на продукты питания. Каждый поход в магазин сопровождается шоком и обходится дороже, чем в прошлый раз. По данным Национального статистического комитета, все товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,9 процента. Мясо подорожало на 24,5 процента, масло и жиры — на 55 процентов. 24.kg с экс-министром сельского хозяйства Тилеком Токтогазиевым ответило на пять вопросов о росте цен и как обеспечить личную продовольственную безопасность.

Дело «Кумтора»: популизм и тех, кого задержали

Фото 24.kg. В Кыргызстане у чиновников подходы к решению проблем диаметрально противоположные в зависимости от конъюнктуры

Депутаты Жогорку Кенеша продолжают удивлять кыргызстанцев своими, мягко говоря, странными предложениями. Уже даже не смешно. К тому же, каждый раз пытаясь заработать политические очки, народные избранники напрочь забывают о преемственности собственных же решений. Желание казаться умным преобладает над логикой. Подробнее — «Популизм и двойные стандарты. Когда не извлекли уроков из ситуации с «Кумтором».

Уголовные дела, связанные с работой месторождения Кумтор, стали основанием для ареста беспрецедентного количества как бывших высокопоставленных чиновников, так и нынешних представителей высших политических кругов. В СИЗО ГКНБ скоро не останется свободных мест, высказывают сарказм кыргызстанцы. Сторонники политиков, водворенных в камеры, считают аресты политически мотивированными. Подробнее — «Дело «Кумтора». В чем обвиняют экс-чиновников и депутатов».

Выборы, коронавирус и кандидаты

Фото 24.kg. Несмотря на проблемы с коронавирусом, в Кыргызстане продолжают развлекаться выборами

Пандемия коронавируса вновь отвоевала позиции. В Кыргызстане число зараженных в сутки переваливает за тысячу. Больше всего заболевших в Бишкеке. На втором месте Ош. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, сложная эпидемиологическая ситуация и в Токмаке. О ситуации в материале — «Повторные выборы. Провести нельзя отложить».

11 июля жителям столицы предстоит вторая попытка сформировать новый состав Бишкекского городского кенеша. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысячу 258 кандидатов, претендующих на вакантные мандаты. Дата-отдел 24.kg изучил списки партий, чтобы получить портрет типичного депутата БГК — «Повторные выборы. Кто претендует на мандат БГК: коллективный портрет в цифрах».

До повторных выборов депутатов Бишкекского городского кенеша осталась неделя. Уже сейчас ясно — новый состав БГК будет совсем не таким, как ожидалось в апреле. Лидеры снимаются с гонки, а новички пытаются доказать столичным избирателям, что достойны мандатов в БГК. Об этом в материале «Выборы в БГК. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес».

Испанец о жизни в Кыргызстане

Оскар Херреро — испанец, приехал в Кыргызстан два года назад. Как он сам признается, жить здесь не планировал, но всему виной любовь. Свою судьбу Оскар встретил именно здесь, в горной республике. Оскар был заядлым путешественником, и Кыргызстан стал 83-й страной по счету, которую он посетил. «Сейчас преподаю, и у нас есть собственный бизнес, где мы подаем испанские закуски и освежающую сангрию», — рассказал в интервью 24.kg Оскар.

Женщина как объект агрессии

В Кемине убили 16-летнюю Ольгу. Ее задушил 42-летний местный житель, неоднократно судимый. По данным следствия, мужчина домогался несовершеннолетней, а когда Ольга стала сопротивляться, убил ее. Это не первый случай, когда девушка подверглась домогательствам и стала жертвой убийства. Ежедневно сотни девочек, девушек и женщин становятся объектом харассмента со стороны мужчин. О ситуации в материале «Сама виновата? Как девушки в Кыргызстане с детства терпят домогательства».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Евгения Липкина. Ущелье Итагар

Лето и сезон отпусков в самом разгаре, значит, и наши путешествия становятся разнообразнее. Сегодня мы прогуляемся не только по северу республики, но и заглянем на жаркий юг. Подробнее — «Мгновения жизни. Ущелье Итагар и озеро Сары-Челек».

Как получить образование в долг

В Кыргызстане прошли выпускные вечера. Вчерашние школьники получили аттестаты и сертификаты с баллами Общереспубликанского тестирования. Теперь перед ними и родителями важная задача — определиться, в каком вузе предстоит учиться. Но что делать, если на бюджет не поступили, а средств на оплату контракта в вузе мечты нет? Об этом в материале «Кредит на учебу. Как банки финансируют тех, кто готов учиться в долг».