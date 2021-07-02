Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июля: будет жарко

В Кыргызстане дожди ожидаются в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +20, днем +37 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +17, днем +37 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +39 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +27 градусов днем. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Иссык-Кульской области ночью +10, днем +29 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +13, днем +36 градусов.