Цифра дня. На компенсации медикам за май выделили 131,7 миллиона сомов

Фонд обязательного медицинского страхования выплатил в мае 131 миллион 788 тысяч 705 сомов компенсаций 5 тысячам 94 медикам, задействованным в борьбе против СOVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, в стационары привлечен 2 тысячи 901 медик, им выплачено 101 миллион 108 тысяч 450 сомов, в обсервации — 651 человек (выплачено 15 миллионов 629 тысяч 715 сомов), мобильные бригады — 334 медработника (компенсации составили 8 миллионов 88 тысяч 80 сомов). Работники станций скорой помощи (809 человек) получили 3 миллиона 64 тысячи 300 сомов, санитарно-карантинных пунктов — 452 тысячи 900 сомов (55 человек), патологоанатомической службы — 36 тысяч 700 сомов (8 человек), прочих служб — 3 миллиона 408 тысяч 560 сомов (это лаборанты, водители перевозившие анализы и другие, всего 336 человек).

Отметим, ранее в соцсетях медики сообщили, что не получили расчет за работу в мае 2021 года, хотя уже заканчивается июнь.