Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов

Поручение президента России о вакцинации иностранцев будет касаться в первую очередь трудовых мигрантов и иностранных граждан, уже находящихся в РФ. Об этом Интерфаксу сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Правительством прорабатываются поручения президента РФ, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны», — сообщили журналистам.

Выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин поручил кабинету министров до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма в РФ.

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Он поручил правительству, регионам и бизнесу совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, организовать процесс вакцинации удастся в течение ближайших трех-четырех недель с использованием однокомпонентной «Спутник Лайт».