$1 миллион за любую информацию о местонахождении Орхана Инанды обещают выпускники международного образовательного учреждения «Сапат». Это не фейк, сообщили они 24.kg.

В свою очередь члены семьи Инанды также заявили 24.kg, что им об этом ничего неизвестно. Родственники пропавшего опровергли юриста Таалайгуль Токтакунову, которая заявила, что является представителем семьи. Ее никто не уполномочивал делать заявления от имени семьи Инанды.

«Договор о представительстве интересов нашей семьи мы не заключали и никакой информации через нее в СМИ не передавали. Что планируют выпускники «Сапата», мы не в курсе», — сказали близкие Орхана Инанды.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».