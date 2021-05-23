10:11
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 23 мая 2017 года

Самым теплым в Бишкеке было 23 мая 2017 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,1 градуса.

Самым холодным 23 мая было в 1983-м, когда температура составила +0,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 23 мая ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +10-12 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +28-30 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194739/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 мая: днем будет жарко
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 22 мая 1999 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 мая: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 мая: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: днем дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 мая: будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 мая: днем жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 мая: без осадков и тепло
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 16 мая 1950 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: днем будет тепло
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
23 мая, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 23 мая 2017 года Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 23 м...
09:01
Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 мая, суббота
21:33
Во всех видео на YouTube с 1 июня появится реклама
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 мая: днем будет жарко
19:55
Кабмин опять обещает: в стране будет обеспечена продовольственная безопасность
19:13
Кадамджайцам больше не придется ездить в областной центр — открыли ЦОНы в районе
18:43
Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста