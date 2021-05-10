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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: местами дожди

В Кыргызстане дожди в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +12, днем +27 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +9, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +12, днем до +26 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +22 градуса днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +22 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +8, днем +26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193472/
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