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Общество

Бизнес просит не торопиться с отменой и пересмотром законов

«Полгода — слишком короткий срок для отмены и разработки новых законов. Не факт, что удастся все предусмотреть», — заявила сегодня глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева на круглом столе по обсуждению законопроектах о нормативно-правовых актах и отмены законов по принципу «гильотины».

По ее словам, вроде бы идея по пересмотру законов хорошая. Но некоторые моменты вызывают опасение.

Например, применение аналогии при отсутствии каких-то норм в законах.

«В отношении малого и среднего бизнеса это смерти подобно. Сейчас у нас прописано, что любые пробелы в законодательстве трактуются в пользу бизнеса. А теперь представьте, что будет, когда эту норму отменят. Например, есть дистанционная работа. Она не регулируется Трудовым кодексом. Но есть нормы в госкадровой службе. И ему будут говорить, что, оказывается, по аналогии нужно было применять эти нормы. Но откуда предприниматель это будет знать? Да и нельзя этого требовать», — высказалась Гульнара Ускенбаева.

Она также усомнилась, что стоит торопиться с пересмотром законов. Глава Ассоциации поставщиков уверена, что нужно сделать приоритезацию.

«Давайте действовать с позиции здравого смысла. Сейчас нет гарантии, что работа будет быстрой. Ведь еще не приняты конституционные законы. И если сейчас все будет пересмотрено, то, возможно, работу нужно делать дважды», — заключила Гульнара Ускенбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192017/
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