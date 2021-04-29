Пересмотр 356 законов: каких документов это не коснется

Проектом закона о прекращении действия законодательных актов по принципу «гильотины» предусмотрен мораторий на внесение поправок в законы. Об этом сегодня во время круглого стола, где обсуждаются вопросы о прекращении действия законодательных актов по принципу «гильотины» сообщила начальник управления разработки проектов актов Министерства юстиции Аида Курманбаева.

По ее словам, пересмотреть нужно будет 356 законов. Именно на них и будет распространяться мораторий. После принятия закона дается полгода на инвентаризацию документов и принятие новых.

«Сейчас все переживают, что мы останемся совсем без законов, будет пробел, не успеем принять новые. Нам нужно вместе поработать, чтобы успеть. Рабочие группы по инвентаризации уже работают. После принятия закона о «гильотине» у нас будет еще полгода», — сказала Аида Курманбаева.

По проекту закона прекращение действия не будет касаться Конституции, конституционных законов и кодексов. Кроме того, он не будет распространяться на законы в сфере административно-территориального устройства, ратификации или денонсации международных договоров, о бюджете республики, Соцфонда и ФОМС, об амнистии, имеющих разовый характер и имеющих ограниченный срок действия. Не относится отмена и к законам, рассчитанным на определенный или ограниченный круг лиц, устанавливающим госнаграды и звания, присваивающим госнаграды.