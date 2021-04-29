Махамаджан Иминов: Законы не должны писать под чей-то имидж

«Не должно быть такого, чтобы законопроекты писались под имидж какого-то конкретного лица или государственного органа», — заявил сегодня во время круглого стола, где обсуждаются законопроекты о прекращении действия законодательных актов по принципу «гильотины», заведующий отделом правового обеспечения аппарата президента Махамаджан Иминов.

По его словам, из-за большого количества законов возникает конфликт между правительством, которое распределяет обязанности, и госорганами, которые действуют на их основании.

«Мы считаем, что законы должны соответствовать Конституции. Они должны писаться либо для ее реализации, либо прямо вытекать из нее», — заключил Махамаджан Иминов.