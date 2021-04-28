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Общество

Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе

С 1 по 4 мая закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе. Об этом сообщила пресс-служба Госпограничной службы ГКНБ.

По его данным, по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Дня труда будут закрыты для перемещения грузов пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам».

Пункты пропуска возобновят функционирование 5 мая.

Напомним, пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191864/
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