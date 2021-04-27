Нурболот Усенбаев стал замдиректора Республиканского центра карантинных инфекций

Бывший заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев назначен заместителем директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, соответствующее решение принял директор центра. В ведомстве добавили, что Нурболот Усенбаев уже занимал этот пост до назначения его на должность замминистра.

Напомним, в середине марта Нурболот Усенбаев и другой заместитель министра — Мадамин Каратаев были освобождены от должностей. Как объяснил позднее свое решение глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев, они отдыхали, в то время как он работал.

Ранее стало известно, что бывший замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев возглавил Центр фтизиатрии.